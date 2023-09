Robine (14) uit Barsingerhorn schittert morgen in finale Junior Songfestival: "Dit was mijn grote wens"

Robine Maas is nog maar veertien jaar, maar ze heeft nu al een zangcarrière waar menig leeftijdsgenoot van zou dromen. Samen met haar twee vriendinnen vormt ze het meidengroepje Flare, waarmee ze morgen in de finale van het Junior Songfestival staat. "Het is spannend, maar ik heb het wel onder controle. Eigenlijk is het gewoon gezonde spanning."

Foto: Junior Songfestival | Flare - AVROTROS

De veertienjarige heeft het er maar druk mee. Vandaag zat ze nog de hele dag op school en morgen staat ze op het podium van Ahoy tijdens de grote finale van het Junior Songfestival. Daar zal duidelijk worden wie Nederland mag vertegenwoordigen tijdens het Junior Eurovisie Songfestival in de Franse stad Nice. De meidengroep zal morgen om de winst moeten strijden met nog drie andere acts. Alleskunner Toch is het voor Robine niet de eerste keer dat ze in de schijnwerpers staat. Eerder speelde ze mee in de musicals 'Hij gelooft in mij' en 'Was getekend, Annie M.G. Schmidt' én deed ze mee aan talentenshow The Voice Kids. Tekst loopt door onder foto.

Meidenvriendschap Samen met vriendinnen Jikke uit Blaricum en Hannah uit Laren, vormt ze sinds de individuele audities van het Junior Songfestival de meidengroep Flare. "Ik kende Jikke en Hannah van musical camp, maar we wisten niet dat we alle drie auditie deden. En echt heel toevallig werden wij in een groepje geplaatst", vertelt Robine. Het nummer dat zij tijdens de finale ten gehore brengen heet dan ook niet voor niets 'Side by side', en gaat over een echte meidenvriendschap, waarbij je als vriendinnen aan elkaars zijde blijft en altijd voor elkaar klaar staat. "Het is zo bijzonder allemaal. Dit was altijd mijn grote wens. Ik maak zoveel leuke dingen mee, een videoclip opnemen, in een echte studio ons nummer zingen en optreden op een festival. Ik had het niet willen missen." Thee met honing Hoewel morgen de grote dag is en het belangrijk is dat je stem meewerkt op het moment suprême, is Robine juist nu een beetje grieperig. "Ik maak me een beetje zorgen, want ik heb een beetje keelpijn sinds vandaag. Ik drink heel graag thee met honing en voor mijn keel en stem is dat al helemaal goed."

"Het gaat hoe dan ook leuk worden, of we nou winnen of niet" Robine Maas, finalist Junior Songfestival

Ondanks de gezonde spanning, heeft Robine veel vertrouwen in de finale morgen. "Het gaat hoe dan ook leuk worden, of we nou winnen of niet. Ik ga van alles genieten. De meidengroep heeft morgen zelfs hun eigen fanvak: "Er zitten allemaal bekende mensen van ons in het publiek. Zo bijzonder dat al die mensen dan speciaal voor mij komen." Hoe de avond zal verlopen, ziet Robine wel: "Ik zie wel wat er gaat gebeuren. Ik zie de anderen niet als concurrentie, want het zijn allemaal vrienden van me geworden." In de onderstaande video is de videoclip van het nummer Side by side te zien.

