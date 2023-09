Opmerkelijk: diefstal tijdens slaapfeestje in Heemstede, dader grist spullen mee

Een wel heel opmerkelijke diefstal uit een woning in Heemstede. In de nacht van zondag 16 op maandag 17 juli 2023 vindt tussen 3.00 en 4.00 uur een diefstal uit een woning van een gezin in Heemstede plaats. De bewoners liggen op dat moment te slapen en ook is er een kinderslaapfeestje aan de gang.