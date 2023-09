Gouden tip voor kunstroof Medemblik: "Na 360 jaar van de muur gegrist"

De historische schilderijen, een barometer en een kroonluchter die begin september buit zijn gemaakt bij een kunstroof in Medemblik zijn nog altijd niet terecht. De kunstwerken hingen in het voormalige stadhuis, maar sinds enkele weken dus niet meer. De politie onderzoekt de roof en de gemeente vraagt nog altijd om de gouden tip.

In het voormalige stadhuis van de gemeente Medemblik werd enkele weken geleden ingebroken, daarbij werden vele objecten buitgemaakt. In bovenstaande video neemt wethouder Jeroen Broeders ons mee in het nu lege pand.

Onschatbare waarde

Hij is "kapot van de verdwijning". "De schilderijen die hier tot voor kort hingen, waren echt verbonden aan dit pand. Die hoorden bij dit pand. Die horen nog steeds bij Medemblik.

Het waren schilderijen met een hele historische waarde, met name die van koning Radboud. Wellicht niet echt enorme financiële waarde, maar wel van grote onschatbare historische waarde"