Politie zoekt naar vuurwerkgooier richting agenten tijdens Koningsdag Purmerend

De politie zoekt sinds Koningsdag 2023 al naar een vuurwerkgooier richting agenten, die zich in linie hadden opgesteld. Ook is op beelden te zien dat een vrouw in een scootmobiel op de bewuste Koningsdag maar net weg weet te komen. Ze komt met de schrik vrij.

Overal is het op Koningsdag 2023 in Purmerend feest. Er hangen oranje linten, Nederlandse vlaggen, mensen hebben een biertje op. Maar op de Koemarkt gaat het de bewuste avond flink mis.

Er heerst al enige tijd later op de dag onrust op het uitgaansplein. Agenten stellen zich daarom in linie op. Een jongen steekt vervolgens vuurwerk aan en gooit dat naar de agenten, tot twee keer aan toe. Op beelden van de politie die Bureau NH in handen heeft gekregen, is duidelijk te zien dat een oudere vrouw in een scootmobiel net op tijd weg weet te komen.

Agenten doen aangiften

De politie neemt de zaak hoog op, meerdere agenten hebben aangifte gedaan wegens poging tot mishandeling. "Dit was echt grimmig. En het is echt een behoorlijk strafbaar feit. Het is een poging tot zware mishandeling." De politie stelt dat door het gooien van (zwaar illegaal) vuurwerk de kans op letsel en blijvende gehoorschade aanzienlijk is.

Op bovenstaande beelden is de verdachte onherkenbaar gemaakt, aangezien hij hoogstwaarschijnlijk minderjarig is. Hij krijgt een week de tijd zich te melden, anders zal politie de verdachte herkenbaar in beeld brengen.