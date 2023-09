Rel om plastic bloemen in ziekenhuis, na 'heftige reacties' mogen verse ruikers blijven

De proef om verse bloemen in de kiosk van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar te vervangen door plastic bloemen wordt teruggedraaid. Het idee was om kunstbloemen aan bezoekers te verhuren en daarmee de CO2- uitstoot te verminderen. Het zorgde voor veel boosheid en verbazing.

Het ziekenhuis heeft naar aanleiding van een artikel in het Noordhollands Dagblad erg veel reacties gekregen. Hoewel er geen bedreigingen zijn geuit, waren de reacties heftig.

In een persbericht stelt Noordwest dat het 'de intensiteit van de reacties niet had verwacht'. Woordvoerder Job Leeuwerke tegen NH: "Het had ook wat vriendelijker gekund, maar misschien is dat iets van deze tijd. Aan de andere kant laat dat ook zien dat mensen betrokken zijn bij het ziekenhuis."

Een vers boeketje ruikers blijft dus nu en in de toekomst gewoon verkrijgbaar in de kiosk van het ziekenhuis. "We zien dit niet als een knieval", aldus Job Leeuwerke. "Aan de andere kant willen we ook niet doof zijn voor signalen uit de samenleving. We snappen heel goed dat bloemen een belangrijke rol kunnen spelen voor onze patiënten. Er ligt een emotie onder."

Bloemen te huur

De proef, waarbij bezoekers voor 15 tot 20 euro een vaas met duurzame bloemen kunnen huren, gaat in oktober van start. Het ziekenhuis wil namelijk nog steeds onderzoeken of bezoekers hierin geïnteresseerd zijn.

"We hebben namelijk wel degelijk duurzame ambities. Daar gaan we vol voor en dat vinden we een belangrijke ontwikkeling voor ons ziekenhuis", aldus de woordvoerder.

Het was overigens niet alleen maar een bak ellende die het ziekenhuis over zich heen kreeg, Zo was er ook een actie op X (voorheen Twitter) waarbij mensen opgeroepen werden om echte bloemen naar het ziekenhuis te sturen. "Dat vinden we dan wel weer mooi, de boeketten hebben allemaal een mooi plekje op de verpleegafdelingen gekregen, zo kan het ook."