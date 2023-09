De Peiling: wanneer is voor jou een feestje echt geslaagd?

Het is bijna weekend. Ben jij dan te vinden in het café, of ga je liever naar een technofeest? Dans je op de tafels of ben je meer een muurbloempje? Of sla je alle feesten over en ga je alleen maar naar bruiloften? Wij willen graag van je weten: wanneer is voor jou een feestje echt geslaagd?

Hou je van een festival, dan zit je goed in Noord-Holland, want dit weekend zijn er twee nieuwe waar je heen kunt. In Grootebroek gaan vanmiddag de hekken open van het splinternieuwe festival 'Grootebroek gaat Los'. En in Waarland begint de Halloweenmaand oktober met het 'Fantasy Meets Spiritual'-festival. Daar mag je verkleed naar toe.

Ben je van de themafeesten, en kruip je helemaal in de huid van een hippie op een jaren 70 feestje? Of ga je liever naar een club, stond je vroeger de hele nacht op de dansvloer in de disco? Vind je het fijn om op een verjaardag lekker te kletsen en taart te eten of ga je liever met z’n allen naar een pretpark of picknicken in het park?

Er zijn zoveel manieren om feest te vieren. Wij zouden het graag horen: wanneer is voor jou een feestje echt geslaagd?