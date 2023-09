Pas op! Campagne waarschuwt voor modder op de weg tijdens de oogsttijd

Met de oogstperiode in aantocht start de gemeente Schagen met vier andere gemeenten de campagne 'Toon begrip, raak niet in slip'. De campagne start volgende week en is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten en begrip te kweken voor het werk van de boeren, zegt wethouder Heddes van Schagen: "Modder op de weg heeft geleid tot ongevallen met soms zelfs dodelijke afloop."

Ieder najaar is het weer raak; oogsttijd en veel regen waardoor er veel modder op de weg terecht komt als de kolen en bieten van de akkers worden gehaald. "Natuurlijk is het zo dat de boeren de weg schoon moeten houden", vertelt wethouder Hans Heddes van Schagen. "Wat we ook willen, is dat weggebruikers inzien dat zij dat niet meteen na iedere rit kunnen doen."

Veilig

De campagne is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Texel, Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Drechterland hebben zich hierbij aangesloten. Er wordt samengewerkt om de wegen veiliger te maken voor inwoners en bezoekers tijdens de oogsttijd. Heddes: "Boeren rijden door de hele regio en de weg stopt niet bij een gemeentegrens. We willen eenduidigheid en geen wirwar aan verschillende waarschuwingsborden per gemeente."

