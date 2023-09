Weekend start met buien, maar eindigt droog en zonnig

Het weekend is nog niet begonnen en het heeft al flink geregend, is dit een voorbode voor de komende dagen? NH-weerman Jan Visser voorspelt dat het zondag een stuk beter wordt.

Gisteren heeft het flink doorgeregend, maar vannacht werd het wat droger. "Er liggen actieve buien voor de kust en die trekken langzaam het kustgebied binnen in de loop van de ochtend en vanmiddag", zegt Jan Visser op NH Radio. "Met ook kans op onweer, en dit kunnen flinke buien zijn."

Op andere plekken in de provincie blijft het nog even droog met af en toe wat zon. Aan het einde van de middag en in de avond gaat het ook daar regenen. "Er kunnen forse buien gaan vallen", voorspelt de weerman. "Met ook onweer. We zijn nog niet helemaal klaar met de nattigheid." Het wordt zo'n 17 graden en het kan ook harder gaan waaien.

Wisselvallig weekend

"Ook de komende nacht en morgen overdag tot in de middag flinke buien", zegt Visser. "Af en toe ook zon, maar geen hogere temperaturen dan 17 graden." Pas morgenavond wordt het droog en knapt het weer op.

Zondag wordt het echt lekker. "Het wordt droog en zonnig met een temperatuur van 19 graden", voorspelt de weerman. En dat zet door. "Maandag, dinsdag en woensdag wordt het ruim boven de 20 graden."