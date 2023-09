Grote zorgen om explosiegolf Amsterdam: "Het is natuurlijk dramatisch"

Er zijn grote zorgen bij de politie over de aanhoudende explosiegolf die Amsterdam teistert. Politiechef Frank Paauw zegt in een interview met AT5 dat hij vreest voor ernstige gewonden of - erger zelfs - dodelijke slachtoffers. Alleen al dit jaar ging er honderd keer een explosief af in de hoofdstad. Daarmee is het record uit 2022 nu al verbroken.

Het is vandaag dag 264 van 2023. In die 264 dagen moest de politie al honderd keer onderzoek doen naar een explosie in Amsterdam. Het is volgens deskundigen een wonder dat er nog geen zwaargewonden, of ernstiger, zijn gevallen door de geweldsgolf.

Politiebaas Paauw maakt zich zorgen om de golf aan explosies. "Iedere klap die er valt, vind ik er één teveel en die doet ook wat met me. Het irriteert me mateloos, maar zeker ook omdat het de veiligheid van onschuldige burgers raakt."

Hij vervolgt: "De grootste zorg is dat het vroeg of laat een keer ernstiger is. Dat er een brand ontstaat, of er glasscherven naar binnen slaan die mensen raken en er gewonden vallen of ernstiger. Maar ook wat het doet met het veiligheidsgevoel van de mensen in de wijk. Gisteren resulteerde het nog in een brand. Het is natuurlijk dramatisch."

Cobra's

De schatting is dat het aantal explosies dit jaar op 140 uitkomt. "Het is ook een heel makkelijk delict, daarmee bedoel ik niet dat het klein is. In de tijden dat je iemand moest intimideren met een handgranaat, moest je eerst nog een handgranaat vinden en iemand die het voor je wilde plaatsen. Nu gebeurt het gewoon met Cobra's, die circuleren genoeg in onze maatschappij. Er zijn ook genoeg - helaas toch veel - jonge mannen die voor een paar honderd euro zo'n Cobra willen plaatsen", aldus Paauw.