Bizarre nederlaag voor AZ, dat 3-0 voorsprong uit handen geeft tegen Zrinjski

AZ heeft één van de pijnlijkste comebacks in Europa moeten incasseren. De Alkmaarders genoten bij rust een comfortabele 0-3 voorsprong tegen Zrinjski Mostar. De ploeg uit Bosnië en Herzegovina toonde zich uiterst veerkrachtig en maakte na rust vier treffers. De ploeg van trainer Pascal Jansen ging daardoor in de eerste groepswedstrijd in de Conference League met 4-3 onderuit.

In het oude stadion van Mostar begon AZ met dezelfde elf namen als afgelopen weekend tegen Sparta Rotterdam. Opnieuw kreeg Mayckel Lahdo de voorkeur op de vleugels. De in vorm verkerende Zweed was in de openingsfase meteen de gevaarlijkste man met acties aan de zijkant. De Alkmaarders heersten en binnen tien minuten tikte Myron van Brederode zijn ploeg op voorsprong. Hij kon vogelvrij afronden uit een voorzet van Lahdo: 0-1.

Comfortabele voorsprong

AZ had weinig te vrezen voor de Bosniërs, die in balbezit heel zwak voor de dag kwamen. Het enige gevaar voor de pauze kwam van Marijo Cuze, die een slappe kopbal in de handen van Ryan produceerde. Aan de andere kant verdubbelde Sven Mijnans de voorsprong: 0-2. De middenvelder tikte raak nadat Dani de Wit in eerste instantie tegen doelman Marko Maric kopte. Voor rust vergrootte De Wit de marge alsnog naar drie. Hij werd knap vrijgespeeld, draaide weg bij zijn tegenstander en schoof de 0-3 voor AZ binnen.

De Alkmaarders moesten vlak na de pauze echter een tegentreffer incasseren. Doelman Ryan liet zich verrassen bij een vrije trap van Zvonimir Kozulj: 1-3. De speler van Zrinjski draaide een vrije trap vanaf de zijkant in de korte hoek. De Bosniërs kwamen nog altijd niet aan voetballen toe en AZ kreeg via Clasie, De Wit en Pavlidis opnieuw kansen om verder uit te lopen. Pavlidis raakte zelfs nog de paal. Halverwege de tweede helft bracht Josip Corluka zijn ploeg helemaal terug in de wedstrijd door de aansluitingstreffer te maken. Hij liep naar binnen en zag zijn inzet over Ryan in de kruising belanden: 2-3.

Ineenstorting

Hoewel Zrinjski weinig in te brengen had, liep AZ tegen een hele dure gelijkmaker op. Aldin Hrvanovic ontving de bal na een lopende aanval en schoot van buiten de zestien de 3-3 binnen. In de 81e minuut werd het nog krankzinniger, want het nietige Zrinjski kwam zelfs op voorsprong. Kozulj tikte binnen nadat de bal terugkwam van de paal en zodoende stond de thuisploeg met 4-3 voor.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Penetra, Moller Wolfe; Clasie, Mijnans, D. De Wit; Lahdo (Sadiq/64), Pavlidis, Van Brederode (Van Bommel/64)