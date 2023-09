Amsterdam aA nl Woningruil voor vakanties verandert drastisch: 30 dagen per jaar en toeristenbelasting betalen

Amsterdammers die aan huizenruil doen via HomeExchange hebben van dat platform te horen gekregen dat de regels vanaf 1 oktober drastisch veranderen. In een mail aan de gebruikers staat dat leden nog maximaal dertig dagen per jaar mogen ruilen en dat gasten toeristenbelasting moeten gaan betalen. Veel leden die in een huurhuis wonen, mogen helemaal niet meer van het platform gebruik maken. Volgens HomeExchange zijn de nieuwe regels van de gemeente de reden voor de veranderingen, maar aan AT5 vertelt de gemeente dat deze regels al sinds 2014 bestaan.

"De gemeente Amsterdam heeft onlangs nieuwe regels ingevoerd voor kortetermijnverhuur tussen particulieren. Deze regels gelden helaas ook voor woningruil", is sinds dinsdag te lezen op de website van HomeExchange. In de mail die gebruikers afgelopen vrijdag kregen, staat een Engelstalige mededeling met dezelfde strekking. Toeristenbelasting De gevolgen van de regels zijn ingrijpend voor gebruikers, is te lezen op de site en in de mail: voorheen mochten ze onbeperkt ruilen, dat wordt nu maximaal dertig dagen. Ook moeten gebruikers zich vanaf nu registreren bij de gemeente, dat moet uiterlijk 1 oktober gebeurd zijn. En dan staat er nog een onaangename verrassing voor de leden in de mail: "Er moet toeristenbelasting worden betaald door je gasten." Daar staat bij dat HomeExchange daarover 'in gesprek is met de gemeente Amsterdam om hierover meer informatie te krijgen.' Als je je niet aan de regels houdt, kun je een boete krijgen die kan oplopen tot 21.750 euro.

AT5 legde de teksten op de website van HomeExchange voor aan een woordvoerder van wethouder Zita Pels van Volkshuisvesting. Volgens de woordvoerder klopt het niet dat de gemeente nieuwe regels heeft ingevoerd, wat dus wel op de website van HomeExchange staat. "Vakantie-huizenruil is net zoals andere vormen van vakantieverhuur begrensd in de Amsterdamse huisvestingswet sinds 2014 en landelijk door de wet toeristische verhuur", staat in de reactie. Tekst gaat door onder blok

Gehele reactie woordvoerder van wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) Vakantie-huizenruil is net zoals andere vormen van vakantieverhuur begrensd in de Amsterdamse huisvestingswet sinds 2014 en landelijk door de de wet toeristische verhuur. Vakantie-huizenruilplatforms moeten dan ook aan dezelfde regels voldoen als andere toeristische verhuurplatforms, omdat het dezelfde impact heeft op de leefbaarheid van buurten. Het platform Home Exchange werkt met Guest Points waarmee duidelijk een transactie plaatsvindt gelijk met een directe geldelijke transactie. Het huren van het huis wordt daarmee betaald met verhuren van je huis. We zijn gezien de forse toename van gebruik van dit platform (2e na Airbnb) en dat mogelijk veel Amsterdammers zonder kwade bedoelingen niet op de hoogte zijn van de regels, momenteel in goed overleg met Home Exchange om de regels met betrekking tot vakantieverhuur te communiceren aan hun leden.

Op aanvullende vragen over de kwestie, onder meer waarom gebruikers niet eerder op de hoogte zijn gebracht van regels die er blijkbaar al sinds 2014 zijn, verwijst de woordvoerder naar bovenstaande reactie. HomeExchange was woensdag en donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

Nadat ze vrijdag de mail van HomeExchange hadden gekregen, zochten meerdere gebruikers contact met AT5. "Wat mij het meest tegen de borst stuit, is dat woningruil nu gelijk wordt gesteld aan vakantieverhuur. Maar je verdient hier niets aan. Je betaalt juist geld (120 euro per jaar, red.) om lid te zijn", zegt Irene. Ze is al zo'n negen jaar lid van HomeExchange en al tientallen keren ruilde ze met mensen over de hele wereld van huis. Respect voor huis en stad Bovendien gaat het volgens Irene over het algemeen niet om toeristen die voor problemen zorgen. "Het zijn niet de mensen die voor één dag naar de stad komen. Meestal blijven ze langer." Helene, die de afgelopen anderhalf jaar twaalf keer gebruik maakte van het platform, beaamt dat: "Huizenruilers zijn geen luidruchtige toeristen die overlast veroorzaken, het zijn mensen met respect voor het huis en de stad waarin ze verblijven."

Een ander ingrijpend gevolg van het strenger naleven van de regels is dat mensen die hun huis huren via een woningcorporatie, niet meer mogen ruilen. "Dit treft juist de mensen met een kleine beurs, die hierdoor niet meer op vakantie kunnen", zegt Helene. "Ook in veel VvE's is vakantieverhuur en nu dus ook ruil verboden. Deze nieuwe regeling heeft daardoor effect op heel veel Amsterdamse ruilers en op de mensen die Amsterdam willen bezoeken." Tekst gaat door onder de foto

De twee manier waarop je via HomeExchange kunt 'ruilen': 1. De klassieke ruil

Twee families ruilen van huis. Dat hoeft niet per se op dezelfde datum te zijn. 2. 'Ruil' met zogenoemde GuestPoints

Elk lid ontvangt 'GuestPoints' bij aanmelding. Die kun je aan een ander lid aanbieden als je in het huis van dat lid wil verblijven, maar diegene niet geïnteresseerd is om naar jouw huis te komen. Het andere lid kan deze punten dan weer gebruiken om in een andere woning te verblijven. Er is in dit geval dus geen sprake van een directe ruil.

Petitie Een andere gebruiker, Niki, startte een petitie die inmiddels meer dan vierhonderd keer is ondertekend. Ook stuurde ze een mail naar wethouder Pels. Daarin verwijst ze eveneens naar het niet-commerciële karakter van het woningruilen. "Het door de gemeente als argument aangevoerde puntensysteem dat sommige ruilsites hanteren, klopt niet", staat verder in de mail. "Deze punten zijn niet inwisselbaar tegen geld en dienen alleen om meer – ook niet-wederzijdse – ruilen mogelijk te maken." Tekst gaat door onder de grafiek

Ook gaat het in de mail over de 'kwetsbare en minder draagkrachtige Amsterdammers' die volgens Niki de gevolgen gaan voelen van het strenger naleven van de regels. "Huizenruil is voor velen de enige mogelijkheid om op een budgetvriendelijke manier de horizon te verbreden en bij te tanken. Ik heb in meerdere communities op Facebook gehoord dat mensen door deze regeling niet meer op vakantie kunnen terwijl dat essentieel is voor ieders welzijn."

Opkomen voor minderbedeelden Verder meent Niki dat het gelijkstellen van huizenruil aan vakantieverhuur zoals Airbnb, er niet voor zorgt dat de toeristische druk op de stad minder wordt. "Met een ruil komen er weliswaar toeristen naar Amsterdam, maar de Amsterdamse bewoners verlaten op datzelfde moment de stad. Het levert dus geen ongewenste toestroom aan extra personen op." Niki eindigt haar mail, die ze maandag naar de wethouder stuurde, met het verzoek om de regeling per direct ongedaan te maken. "Juist een rode en sociale gemeente zou een niet-commercieel deelinitiatief als huizenruilen moeten steunen. En diezelfde gemeente zou toch op moeten komen voor de minderbedeelden in de stad die op deze manier niet meer op vakantie kunnen?" De woordvoerder van wethouder Pels bevestigt dat de mail in goede orde is ontvangen en dat Niki binnen afzienbare tijd antwoord krijgt van de wethouder.