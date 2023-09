Toneelclub zet Middelie op stelten voor 150-jarig jubileum: "Het verbindt het dorp"

Middelie is niet zo'n groot dorp, maar nu de plaatselijke toneelvereniging 150 jaar bestaat hebben veel mensen de handen uit de mouwen gestoken om er een mooi feest van te maken. Afgelopen weekend trad de vereniging al op met een groot decorstuk op het ijsterrein van ijsclub De Ondersteuning en dit weekend doen ze het nog eens. "Het is gewoon onze hobby en als je kijkt wat we dan veroorzaakt hebben, dat is heel bijzonder", zegt bestuurslid Rachelle Wagner.

Rachelle is sinds 2018 lid van de vereniging, komt niet uit Middelie maar hield toen ze ging verhuizen speciaal rekening mee om niet te ver te gaan, zodat ze lid kon blijven. Zo leuk is het er volgens haar. Sinds december is ze met haar vereniging aan het repeteren voor de voorstelling Nimmerland, dat zich afspeelt vóór de bekende avonturen van Peter Pan. "Ons vorig jubileum hebben we ook een buitenstuk gedaan", zegt Rachelle. "Dat vonden we zo leuk dat we het nog een keer wilden doen." Tekst loopt door onder de foto.

Het maakt haar blij dat zoveel vrijwilligers mee wilden helpen om deze voorstellingen mogelijk te maken. Zo is er veel tijd gaan zitten in het decor, dat bestaat uit een half schip. "Als je kijkt hoeveel mensen hieraan hebben meegewerkt is dat super. In Amsterdam zou je er geld tegenaan moeten smijten om dit voor elkaar te krijgen. En hier levert iedereen vrijwillig tijd en moeite om dit voor elkaar te krijgen. Het verbindt mensen en dat is heel mooi."