🔴Liveblog: opstelling AZ bekend voor duel met Zrinsjki Mostar, Ajax later tegen Marseille

Voor de wedstrijd tegen Zrinsjki gaat Pascal Jansen in op het verwachtingspatroon van AZ, dat vorig jaar de halve finale haalde. "Dat merk je wel. Dat is ook niet zo gek. Als je vorig jaar in de halve finale bent gestrand, dan heb je inmiddels wel een aardige reputatie opgebouwd. Dat is allemaal in het verleden, maar dat biedt geen enkele garantie voor het heden."

De trainer van AZ zoomt in op de kwaliteit van de tegenstander. "In hun speelwijze zit de counter heel nadrukkelijk opgesloten. In deze regio is dat niet vreemd. Dat ervaren we regelmatig. Het controleren van de counter is belangrijk voor vanavond."