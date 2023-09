Zeilboot zinkt na botsing met ponton in Alkmaar

"De man kwam toch wel redelijk in paniek naar mijn kantoortje", vertelt de havenmeester van de gemeente Alkmaar. "Hij maakte zich toch wel erg zorgen om zijn bootje en was ook wel geschrokken. De brandweer heeft er snel voor gezorgd dat die nu niet op de bodem van het kanaal ligt."

Op de steiger van de bierkade ligt een spoelbak en wat andere spulletjes die in de haast uit de zinkende boot zijn gehaald. Omdat de boot op een 'lastige plek' ligt, is het de gemeente Alkmaar niet gelukt het vaartuig vanaf de vaste wal uit het water te takelen. "Er staan wat bomen en lantaarnpalen in de weg."

Besloten is om morgenochtend met een ponton de boot met een kraan uit het water te tillen. De eigenaren uit Heerhugowaard zijn er volgens de havenmeester bij om goedkeuring te geven. "De eigenaar gaf toch wel aan het bootje te willen houden en hem op te willen knappen. Ik hoop voor hem dat de schade meevalt maar als ik het zo zie wordt dat wel een heel lastig verhaal."