Veel meer extra woningen nodig voor 55-plussers in Opmeer, en een beetje snel ook

Het college van Opmeer heeft onlangs de ambitie uitgesproken om de vergrijzing in de gemeente aan te pakken. Maar hoe verleid je ouderen om hun vertrouwde huis te verlaten, ook om de doorstroming op gang te houden? Met een 'Knarrenhof' of veel meer extra woningen in eigen dorp, aldus de dorpsraden - en het liefst snel een beetje ook. "Het heeft lang genoeg geduurd."

Hoewel er flink wordt gebouwd in Spanbroek, juicht de dorpsraad een 'Knarrenhof' nog steeds toe - iets wat al sinds 2019 speelt. De bedoeling is dat de ouderen er zelfstandig kunnen wonen. Ze delen voorzieningen als een tuin of ontmoetingsplek, en houden elkaar in de gaten. "Dat speelt nog steeds, het aankopen van grond blijft een obstakel. De prijzen zijn belachelijk hoog. We zijn alweer vier jaar verder, maar de interesse is nog steeds groot", vertelt voorzitter Keesjan Stapels aan NH.

Het voormalige B-veld van HOSV of 't Slothuys bieden ruimte voor een hofje van bescheiden omvang. "Je kan het ook combineren met jongeren. Ze kunnen op deze manier iets voor elkaar betekenen en elkaar ondersteunen. Het moet gewoon van de grond komen."

In eigen dorp

In De Weere ziet de dorpsraad liever vandaag dan morgen ouderenwoningen bijkomen. "De oorspronkelijke woning is vaak niet meer geschikt. Die is veel te groot, met ook nog een tuin en schuur", aldus secretaris Jan Appelman.

Ook de komst van een Knarrenhof stond bij hen op het lijstje. In het verleden heeft De dorpsraad een enquête in het dorp gehouden om de belangstelling te peilen voor zo'n hofje. Daar werd enthousiast op gereageerd, weet Appelman.

Positieve reacties

"Er is enorm veel vraag. We hebben 33 positieve reacties binnen gekregen. Zij willen graag verhuizen naar een ouderenwoning om de doorstroom op gang te houden", zegt hij. Toch zijn ze daar enigszins van afgestapt, omdat er 41 woningen in het dorp worden bijgebouwd, onder meer bestemd voor ouderen. "Daar zijn we blij mee."

