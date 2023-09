Texel legt 12 miljoen euro apart voor nieuwe cultuurcentrum Thijssehuis in Den Burg

De gemeente Texel gaat een bedrag van ruim 12 miljoen euro investeren in de bouw van het Thijssehuis, een nieuw cultuurcentrum aan de Keesomlaan in Den Burg. Daar is een meerderheid van de gemeenteraad gisteravond mee akkoord gegaan. Een flink bedrag, vinden alle partijen, maar het Thijssehuis is ook een aanwinst voor het eiland menen ze.

Het cultuurcentrum wordt het nieuwe onderkomen voor Artex Kunstenschool Texel, de bibliotheek, jeugd- en jongerenwerk Young4Ever en Radio Texel, meldt mediapartner Texelse Courant. Er komt een dorpshuisfunctie in, een theaterruimte en een expositieruimte.

De lokale partij GroenZwart had voorgesteld om het plan eerst nog voor te leggen aan de Texelaars, maar dat kreeg geen steun van de andere partijen. Hoewel die aangaven niet tegen een volksraadpleging te zijn, vonden ze het niet gepast om dit te doen nu vrijwel alles al in de startblokken staat. Als de gemeente het werk gegund heeft, kan de aannemer beginnen.

Kosten

Er wordt al sinds 2017 gesproken over het cultuurcentrum aan de Keesomlaan in Den Burg, op de plek waar de Thijsseschool heeft gestaan. Het was een proces dat veel tijd in beslag nam, waarbij in de tussentijd door onder meer de inflatie, de oorlog in Oekraïne en exorbitante stijgingen van bouwmaterialen de kosten behoorlijk zijn opgelopen.