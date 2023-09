Heel Castricum wipt: gemeente haalt tuintegels gratis op

Castricummers die hun tuin willen vergroenen hebben geluk en hoeven niet ver te sjouwen: de gemeente haalt namelijk de hele maand oktober gratis zakken tuintegels op. Inwoners kunnen daarvoor elke vrijdag een gratis zak afhalen in het gemeentehuis. “Vergroenen is belangrijk voor veel dingen, zoals piekbuien opvangen, hittestress voorkomen en de biodiversiteit bevorderen.”

Tijdens het NK Tegelwippen strijden gemeenten met elkaar met het doel zo veel mogelijk te vergroenen. Om ook Castricummers aan het tegelwippen te krijgen, kan er op alle vrijdagen in oktober een ‘Big Bag’ worden afgehaald, op het gemeentehuis tussen twaalf en twee uur ‘s middags. “Namen en adressen worden genoteerd. De gevulde Big Bag wordt binnen een week aan huis opgehaald”, belooft de gemeente.

Voor het grijpen

De zak moet zo geplaatst worden, dat een vrachtwagen er met een kraan bij kan. Voor de gewipte tegels moet groen in de plaats komen. “In het najaar gaan planten in rust. Een goed moment om ze in de grond te zetten. De bodem is in de nazomer nog warm, dus wortels kunnen goed aarden. Een bloeiende lente plant je in de herfst.”

Clusterbui

Ook de gemeente Alkmaar doet dit jaar voor het eerst mee. Die kreeg in 2021 te maken met een clusterbui, en dat leidde tot een grote chaos in de binnenstad. Veel woningen stonden onder water en in sommige straten stond het water zelfs zo hoog, dat auto’s wegdreven.

Betegelde tuintjes dragen ook bij aan een overbelast riool, en dat is een steeds grotere uitdaging voor Noord-Holland, legt Hoogheemraadschap uit in onderstaande video: