Reclamekarretje sjeest door de straten van Hilversum: 'Mensen worden er vrolijk van'

"Vrolijk, lachen, mensen worden vrolijk van het karretje" vertelt Ron Galiart over de reacties op de reclamekar. Vader en Dochter Galiart uit Hilversum bedachten een nieuwe vorm van adverteren, de twee ontwikkelde een mobiele ledwagen. "Het zijn drie ledschermen die zijn voorzien van allemaal kleine ledlampjes. Elke minuut kunnen we een nieuwe advertentie of een boodschap van een lokale ondernemer verwerken."

Door karren

Op dit moment rijdt de kar alleen in Hilversum, maar niet voor lang meer. Er zijn vier nieuwe reclamekarren in de maak. De ledwagen gaat ook in Amsterdam en Utrecht rijden. Het is wel de bedoeling dat alleen lokale partijen adverteren en daar wordt volgens Ron nu ook gebruik van gemaakt. Dochter Dior woont momenteel al op Ibiza en de grote droom van Ron is om ook naar het eiland te verhuizen, met de reclamekar.