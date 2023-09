Na vijf jaar gekeuvel staat de Belvedère straks tóch op een Heemsteedse heuvel

Het is eindelijk rond. Heemstede krijgt uitkijktoren de Belvedère terug in het Groenendaalse Bos. Weliswaar in een wat vereenvoudigde vorm, maar toch. Na vijf jaar discussiëren, kwam de Heemsteedse raad er woensdagavond toch uit met elkaar.

"Wenst u nog met elkaar in debat te gaan over dit onderwerp?", vraagt de voorzitter na de bespreking van hoofdpijndossier Belvedère. De lokale politici passen ervoor. Er is al genoeg over dit onderwerp gesproken. Tekst loopt door na de afbeelding.

Foto: De nog te bouwen Belvedère in het Groenendaalse Bos - KPG Architecten - document gemeente Heemstede

Vijf jaar geleden krijgt de gemeente Heemstede een gulle schenking van het Heemsteedse echtpaar Bids. Of de gemeente daar iets moois mee wil doen voor het Groenendaalse Bos. Een plek waar ze zo graag kwamen. De gemeente wil graag uitzichttoren de Belvedère laten herbouwen en schrijft een ontwerpwedstrijd uit. En dan gaat het helemaal mis. Meneer Bids is niet tevreden met het prijswinnende ontwerp 'De Wandeling', waarop het wordt aangepast. De kosten lopen door lang politiek getouwtrek enorm op, waardoor er zelfs gemeenschapsgeld bij moet. En dat was toch zeker niet de bedoeling. 'Optie 4' Woensdagavond kunnen de politici wèl door één deur. Ze kunnen uit vier scenario's kiezen en de partijen kiezen allemaal voor 'optie 4'. Oftewel de Belvedère laten herbouwen, maar met zo min mogelijk gemeenschapsgeld. Ook wordt de toren enigszins vereenvoudigd. Zo komt de speeltrap er bijvoorbeeld niet meer in. Insprekers Voorafgaand aan de vergadering spreken inwoner Pim Prins en oud-mantelzorger van meneer Bids, Albertine Verweij, in. Prins stelt nog een 'optie 5' voor. Namelijk niet herbouwen, maar met het overgebleven geld van de schenking bijvoorbeeld 'nog nader te bepalen objecten' in het bos te plaatsen, zoals bijvoorbeeld plaquettes of bankjes. "Uithuilen en opnieuw beginnen", aldus Prins. Tekst loopt door na de foto.

Foto: Pim Prins Belvedere Heemstede - NH / Rob Wtenweerde

Verweij vraagt de raadsleden om voor 'optie 4' te kiezen, omdat dat het dichtst bij de wens van meneer Bids ligt en de gemeente ook een verplichting heeft richting de schenker om aan zijn wens te voldoen. En daar kiezen de raadsleden dan ook voor. GroenLinks gaat schoorvoetend akkoord. Het liefst had de partij helemaal geen herbouwde toren gezien, omdat dat ten koste zou gaan van de natuur. Bram Verrips, raadslid voor GroenLinks, noemt het nieuwe ontwerp inmiddels 'De Verdwaling' in plaats van 'De Wandeling'. Oscar Boeder van het CDA verontschuldigt zich. "Dit verdient niet de schoonheidsprijs." 'Moment van doorbraak' Als iedereen moegestreden in de touwen hangt, neemt wethouder Stam nog even het woord. "We zijn op een ongelooflijk belangrijk punt aangekomen. Dank, want het is echt een moment van doorbraak in het dossier." En zo komt er een einde aan een discussie die vijf jaar duurde. Binnen ongeveer drie kwartier is er een klap op gegeven. Paracetamol erin en weer door naar het volgende onderwerp. Hopelijk is daar geen particuliere schenking bij betrokken.