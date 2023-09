Op het oog woont er een gezin, boven in huis gaan honderden wietplanten schuil

Het lijkt een rijtjeshuis als alle andere, maar achter de deur aan de Brandnetel in Hoorn gaat een plantage van honderden wietplanten schuil. Drugscriminelen gaan zo vernuftig te werk, dat buren vaak niks door hebben. "Ik ruik weleens een wietlucht, maar dat komt wel vaker voor in de wijk." Een 39-jarige man is opgepakt.

Foto: Drugspand Brandnetel gesloten - NH

In een hoekwoning aan de Brandnetel, een rijtje van vijf huizen, hangt sinds gister de boodschap 'Drugspand gesloten'. De voordeur is verzegeld. Aan de voorkant kijkt de woning uit op een grasstrook, een sloot en een doorgaande weg door de wijk. Een bezige straat, vlakbij het winkelcentrum. Aan de achterkant zit een parkeerterreintje verscholen. Het huis ernaast staat leeg en is net verkocht. Niks wijst erop dat hier half augustus een professionele wietplantage is opgerold. Met pakweg 600 planten. Het huis beneden is ingericht: er staat een bankstel, tv, een speelhoek voor de kinderen. Het lijkt erop dat er een gezin woont. Een vrouw die voorbij komt lopen, weet dat dat zo is. "Ze woonden er nog maar kort. Ze kwamen uit Albanië. Een jong gezin met twee kleintjes, een tweeling denk ik. Af en toe zwaaiden we naar elkaar." 'Wietplantage niks van gemerkt' Geschrokken is ze wel. "Ik hoorde het achteraf, en ik dacht: 'Wat zeg je nou?' Ik heb er niks van gemerkt. Het is zo dichtbij, dat is wel een dingetje. Wat voor lui zijn dat die dat doen? Het wordt verhuurd door een makelaar, kan daar zomaar iedereen in komen?" Ze heeft zo wel haar vermoedens wat er mogelijk gebeurd kan zijn. "Dat gezin had helemaal niks. Zij zullen waarschijnlijk niet de officiële huurders zijn geweest. Wie zal het zeggen." Ze rook weleens wietlucht, maar dat deed geen alarmbellen rinkelen. "Hier in de straat wordt wel eens vaker geblowd, dus dan sta je er niet gelijk bij stil."

Ook de buurvrouw verderop heeft nooit wat gemerkt. Wel dat de buurt waar ze al jaren woont, sterk is veranderd. Huizen worden opgekocht en verhuurd. "Huisjesmelkers", zegt ze. "Sinds een jaar of vijf wonen hier wisselend mensen. Ik heb al vaker de politie gebeld wegens overlast." Gezellig optrekken met de buurt zit er voor haar niet in. "Het contact is echt minimaal. Ik vind het heel jammer, want het is echt achteruit gegaan de laatste jaren." Door de verandering in de buurt en het oprollen van de wietkwekerij, namen ze toch het besluit om er camera's op te hangen. "Dat wilde ik nooit hebben, maar uit eigen veiligheid nu toch gedaan. Vroeger had ik genoeg aan de hond, maar nu niet meer." 39-jarige man opgepakt De politie heeft een 39-jarige man opgepakt die op het adres stond ingeschreven. Verder kunnen ze niks zeggen over de situatie aan de Brandnetel, ze doen onderzoek. Begin van de zomer werd in de Grote Waal aan de Mercuriushof ook al een professionele wietplantage opgedoekt. Ook daar waren buren stomverbaasd dat het er zat en werden er misleidende technieken ingezet, zodat het leek alsof er gewoon mensen woonden.