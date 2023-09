Hartklachten bij vrouwen vaak te laat ontdekt: "Vroege opsporing kan levens redden"

Het stereotype beeld van een hartaanval als een intense pijn op de borst, heeft geleid tot een gebrek aan aandacht voor de symptomen van vrouwen. Deze symptomen zijn namelijk vooral voorbehouden aan mannen.

Janneke Wittekoek legt uit dat vrouwen vaak subtielere symptomen ervaren, zoals vermoeidheid, misselijkheid, rugpijn, of indigestie (maagklachten, opgeblazen gevoel, red.). Dit zijn klachten die niet direct worden herkend als een hartaanval. Dat kan leiden tot een vertraagde diagnose en dus ook behandeling.

Verschillen tussen geslachten

Biologische en hormonale verschillen spelen een rol in de verschillen bij hartgezondheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben, in tegenstelling tot mannen, vaker problemen in de kleinere kransslagaderen. Hormonale veranderingen, vooral na de menopauze, verhogen het risico op hartziekten bij vrouwen.