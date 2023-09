Bosbaan in Amsterdamse Bos morgen decor van NK Drakenboot Varen

Geen roeiboten of badmutsen, maar drakenkoppen: de Bosbaan in het Amsterdamse Bos is zaterdag weer het decor van het jaarlijkse Nederlands Kampioenschap Drakenboot Varen.

Foto: NK drakenbootrace 2021 - Odysseus Dragons

Een drakenboot is een twaalf meter lange kano, met een drakenkop op de boeg. De inzittenden peddelen op de maat en achterin zit een stuurman die de koers bepaalt. Hoewel de sport erg op roeien lijkt, valt het niet onder een roei- of kanodiscipline. De fanatieke sport komt voort uit een eeuwenoude Chinese traditie, die daar nog steeds populair is. In totaal doen er 14 teams mee, waarvan de meeste gemengd zijn. Eén team bestaat uitsluitend uit mannen en één ander team alleen uit vrouwen. Internationaal vormen de drakenbootracers een flinke community, maar met zo'n driehonderd actieve leden is de sport in Nederland nog vrij klein. Unieke sport ''Dit heeft René, lid van de wedstrijdcommissie, allemaal bedacht'', zegt deelneemster Ashley Beringer. De regels op het NK zijn namelijk anders dan op internationale toernooien. Op internationale toernooien worden er minder races gevaren en wordt er gestreden om een finaleplek. Ashley Beringer is lid van de KLM Blue Dragons, waarmee ze al jaren aan het NK meedoet. ''Ik ben actief bij twee verenigingen, bij de Dragons on Fire en KLM Blue Dragons. KLM Blue Dragons traint minder, maar daar ben ik wel meer aan verbonden'', vertelt Ashley.

"Het is gewoon een feestje. De mensen, de drakenkoppen, de toegankelijkheid en ga zo maar verder" Deelnemer Ashley Beringer

''Samenwerking en het sociale met alle deelnemers en aanwezigen op zo'n toernooi maakt de sport speciaal'', verklaart Ashley. ''Daarnaast heb je alleen invloed op jezelf en niet op de tegenstander, wat je bij voetbal bijvoorbeeld wel hebt. Het is gewoon een feestje. De mensen, de drakenkoppen, de toegankelijkheid en ga zo maar verder.'' Speciale dag van het jaar ''Het NK heeft altijd wel iets bijzonders. Dit jaar komt de burgemeester van Amstelveen het spektakel openen'', zegt René de Block, lid van de wedstrijdcommissie van het NK. Ashley noemt het de afsluiter van het jaar: ''Het is een krachtmeting, je kunt zien hoe ver je bent." Omdat er gebruik wordt gemaakt van nauwkeurige apparatuur, kan de race achteraf grondig worden geanalyseerd. "Daarom kun je meteen zien wat beter kan en wat goed gaat." De laagdrempeligheid maakt van het NK 'een extra mooie dag', vertelt Ashley. Iedereen kan meedoen, hoe groot (of klein) het budget ook is. De locatie zorgt voor een stukje extra professionaliteit. ''Er wordt gedaan aan tijdregistratie door fotofinish. Bij toernooien in bijvoorbeeld grachten gebeurt dit nog wel met het blote oog. Dat is minder goed te controleren''. Tekst loopt door.

Het NK vindt elk jaar plaats in het Amsterdamse Bos. ''De faciliteiten van de Bosbaan zijn top", vertelt René. "De bosbaan is afgesloten water, dus je hebt geen last van andere roeiers of mensen die een bootje varen." Sinds vorig jaar is er een nieuwe ceremonie, waarbij de draken 'warm worden gemaakt'. ''Dan maken we de ogen van de draken rood, zodat je kan zien dat de draken er klaar voor zijn'' legt René uit. Zodra de ogen rood zijn gekleurd, zijn de boten klaar voor de races. In de prijzen Het is de bedoeling dat teams in meerdere wedstrijden presteren, want de punten van alle 200 meter-races en 500 meter-races worden bij elkaar opgeteld. De twee kilometer is weer een aparte klassering. Ashley hoopt met haar team in de prijzen te vallen. ''Ik heb er alle vertrouwen in, zeker op de kleinere afstanden. We gaan het goed doen.''

Het NK begint aanstaande zaterdag om 10.15 uur. Er worden drie afstanden in een rechte lijn gevaren, de 200 en 500 meter en de drie kilometer. Waarvan de 200 en 500 meter drie keer worden gevaren. Het hele festijn duur tot ongeveer 17:00 uur.

Bekijk hieronder beelden van een Drakebootrace in juni in de Alkmaarse grachten.