In Westbeemster leren leerlingen vanuit het buitenlokaal over de natuur om hun heen

Al een jaar lang kunnen leerlingen van basisschool Lourdes uit Westbeemster genieten van onderwijs over én uit de natuur. Vanuit een open schuur op het schoolterrein leren ze over de natuur en dieren om hen heen.

Eco-school

Vanaf 2017 is kidscentrum Lourdes, waarvan de basisschool officieel onderdeel is, officieel benoemd tot Eco-school. Doel daarvan is het leveren van een bijdrage aan het milieu. Zo stimuleert de school leerlingen zelf om actie te ondernemen om de school verder te verduurzamen.

Afgelopen jaar werd daar een milieubijdrage aan toegevoegd: een buitenlokaal. Middels het lokaal wordt geprobeerd de natuur wat meer naar binnen te halen en de kinderen meer te leren over de natuur en dieren om hen heen. Volgens 7/8 leerling Brandon kan je het ook anders verwoorden: "Op deze manier zit je niet de hele tijd achter het digibord."

Wolken maken

Vanuit een oude schuur, die dienst doet als het buitenlokaal, krijgen de basisschoolleerlingen les over het reilen en zeilen van de natuur, en haar insecten. Zo vertelt Brandon over de les waarin ze leerden over het maken van wolken. Hoe je dat leert? Brandon: "Met een glas met water erin, met folie eroverheen. Daarop leg je ijsklontjes. Als je lang genoeg wacht, ontstaan er vanzelf wolken."

Juf Baukje maakt zich niet zo druk om de koude herfst- en wintermaanden die eraan komen. Integendeel: elk seizoen nodigt uit om te leren over wisselingen in de natuur. Baukje: "Zo kunnen we onze leerlingen bijvoorbeeld leren hoe sneeuw ontstaat. Dan is het: winterjas aan en gaan." Een leerling valt de juf bij: "Ja, er zijn bijvoorbeeld ook planten die in de winter blijven groeien."

Zo ziet het buitenlokaal er uit in de zomer. Tekst gaat verder onder de foto.