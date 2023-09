Binnenstad Alkmaar komende week lastiger bereikbaar door afgesloten Kennemersingel

De Kennemersingel in Alkmaar is vanaf maandag dicht voor al het verkeer, behalve hulpdiensten. Tussen de Bergerhoutrotonde en de Kennemerstraatweg wordt het asfalt vervangen. De werkzaamheden duren tot vrijdag.

Het asfalt op de Kennemersingel is beschadigd en wordt daarom vervangen. Er is gekozen voor een nieuwe laag geluidsreducerend asfalt. De fietsstroken worden gelijktijdig verbreed. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd.

Omleidingen

Verkeer wordt komende week via borden en verkeersregelaars omgeleid via de Kennemerstraatweg, Prinses Julianalaan en de Westerweg. Fietsers kunnen via het centrum rijden. Voetgangers kunnen wel langs de singel blijven lopen. Nood- en hulpdiensten kunnen wel doorrijden, behalve op woensdag wanneer er geasfalteerd wordt.

Lappendag

Tijdens de werkzaamheden vervallen ook de twee bushaltes op de Kennemersingel. Op woensdag rijdt er een extra OV-taxibusje tussen het station en het Noordwest Ziekenhuis vanwege Landbouw- en Lappendag in Alkmaar. Het busje is te vinden bij 'halte L' aan de Stationsweg en bij de bushalte op de Harddraverslaan.