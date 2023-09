Opnieuw rijtjeshuis vol met honderden wietplanten in Hoornse woonwijk

Het is de tweede keer in een half jaar tijd dat de gemeente Hoorn een rijtjeshuis sluit, omdat het er vol stond met honderden hennepplanten.

Een aantal weken geleden, op 15 augustus, werd de hennepkwekerij midden in de woonwijk Risdam ontdekt. In het huis stonden zo'n 600 hennepplanten.

Volgens de gemeente was er sprake van beroeps- en bedrijfsmatige teelt, werd er illegaal stroom afgetapt en was er brandgevaar. Iets wat een aantal maanden terug ook aan de hand was aan het Mercuriushof in Hoorn. Daar werd een rijtjeshuis met bijna 800 hennepplanten ontdekt, leeggeruimd en gesloten.