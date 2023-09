Gemeente wijzigt koers woonwijkje Hoogwoud, tot tevredenheid van bewoners

Inmiddels lijkt de rust te zijn wedergekeerd, nu het spandoek is weggehaald. Navraag leert dat de gemeente een andere koers is ingeslagen. Begin september vond er een gesprek plaats met een afvaardiging van De Fuik (een straat die grenst aan het hondenuitlaatveld, red.), burgemeester Gerard van den Hengel en wethouder Herman ter Veen. "We hadden een goed gesprek, de koerswijziging van de gemeente overviel ons een beetje", aldus een vertegenwoordiger van De Fuik aan NH. "Het geeft goede moed, de toon is al een stuk verbeterd. De locatie staat nog niet voor honderd procent vast, we mogen nog alternatieve locaties aandragen."

Plannen voor de komst van de komst van een woonwijkje voor zogeheten 'aandachtsgroepen', jongeren en starters uit de eigen gemeente, zorgde voor de nodige ophef. De gemeente ontving tot twee keer toe een protestbrief. Ook was er een spandoek te zien met 'Inspraak? Wat is dat?!'

Zo wordt er onder meer afgestapt van de Crisis- en herstelwet, omdat de woonwijk met 50 tot 60 prefabwoningen permanent wordt en niet tijdelijk. Het is anders niet aantrekkelijk voor projectontwikkelaars om erin te investeren. "Ook zien we af om er arbeidsmigranten, asielzoekers en vluchtelingen te huisvesten. Zij verblijven meestal tijdelijk in Nederland", aldus wethouder Herman ter Veen.

Jongeren en starters

Voor wie zijn de woningen dan wel bestemd? "Dat moeten we nog gaan bepalen", benadrukt Ter Veen. De gemeente heeft als uitgangspunt dat 50 procent van de woningen bestemd is voor jongeren en starters uit de eigen gemeente. "Verder hebben we een taakstelling om statushouders te huisvesten. Dat verschilt van jaar tot jaar. Wij verdelen die over heel Opmeer. Er komen er dus ook een paar van op die locatie, maar niet allemaal. Daarbij moeten we nog bekijken hoeveel woningen beschikbaar kunnen komen voor spoedzoekers."

Op maandag 2 oktober volgt er een informatiebijeenkomst, waar omwonenden van De Fuik, Koningspade en Charles van der Nootstraat worden bijgepraat. Medio oktober kunnen zij meedenken over de invulling van de woonwijk. "Voor het hondenuitlaatveld wordt gezocht naar een nieuwe locatie, in samenspraak met de hondenbezitters. Ook de Landbouwshow mag aanschuiven."