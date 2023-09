'Toffe verhalen' uit de West-Friese geschiedenis komen tot leven in podcast

Ze delen de liefde voor geschiedenis en die overeenkomst mondde uiteindelijk uit in een podcastserie over West-Friese gebeurtenissen uit een ver verleden. Historicus Lars Boon uit Hoogwoud en Axel Stam uit Dirkshorn hebben inmiddels tien afleveringen opgenomen. "Ons doel is om toffe verhalen te vertellen."

In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam wordt de jubileumaflevering van The Dutch Historian Geschiedenis Podcast opgenomen. Te gast is Andrea Kieskamp, die in een ver verleden een boek schreef over De Gouden Buys, een VOC-schip uit Enkhuizen, dat in 1693 naar Batavia vertrok. "Slechts twee mensen overleefden deze barre reis, waaronder Lourens Thijszoon Vijselaar uit Enkhuizen. Een waanzinnig verhaal", zegt Lars.

Stoffige boeken

Het zijn juist deze verhalen waar het hart bij Lars en Axel sneller van gaat kloppen. In de vroegere verhalen hebben ze elkaar gevonden. Lars woont in Amsterdam, maar groeide op in Hoogwoud. Hij is historicus en werkt onder meer in het Scheepvaartmuseum en het Rijksmuseum. Axel uit Dirkshorn is van jongs af aan al geïnteresseerd in geschiedenis. "Mijn moeder moest vroeger al stoffige boeken aan mij voorlezen. Over dino's, bijvoorbeeld. Ik was op school vooral goed in de vakken geschiedenis en scheikunde. Mensen om mij heen zeiden dat je met dat laatste goed kon verdienen, dus ben ik daar maar verder in gegaan."

Tegenwoordig is Alex manager in een laboratorium, maar de passie voor oude gebeurtenissen is er nog altijd. Wat heet. Zijn Instagram-account The Dutch Historian telt inmiddels 47.000 volgers en trok al langer de aandacht van Lars. "Ik heb hem een berichtje gestuurd en toen we elkaar ontmoetten, ontstond het idee om samen een podcast te gaan maken."

Tekst gaat verder onder de foto.