Ergernis over bakfietsers Haarlem loopt op: "Ik ben al eens bakfietshoer genoemd"

Als het aan de gemeente ligt, gaan Haarlemmers alleen nog in openbare fietsenstallingen parkeren. Mogelijkheden te over. Als straks de kelder van de oude Vroom & Dreesmann in gebruik wordt genomen, telt de stad zeven stallingen. Toch parkeert iedereen liever voor de deur van de winkel. Het gevolg: het centrum is een slagveld van neergekwakte fietsen. Slordig neergezette bakfietsen zijn irritatiebron nummer één, de verbale agressie neemt toe. ''Ik ben al eens bakfietshoer genoemd'', zegt een vrouw die drie kinderen vervoert in de Grote Houtstraat.

Kijk hieronder naar een reportage over hoe Haarlemmers hun fietsen en bakfietsen parkeren in de binnenstad: