Schiffmachers willen beeld voor weggevoerde joden uit hun huis: "Meer dan 30 mensen zijn verdwenen" 

Louise en Henk Schiffmacher zijn druk bezig met een eerbetoon voor de tientallen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die woonden op de Weesperzijde in Amsterdam. De ontdekking dat hun huis een Joods pension was en dat er vanuit daar 36 ouderen van joodse komaf zijn gedeporteerd en vermoord, ligt ten grondslag aan deze wens.

Louise Schiffmacher legt momenteel de laatste hand aan het beeldje van Leendert Pop. Hij was één van de bewoners van Pension Verdooner, dat gevestigd was in het huis waarin zij nu samen met Henk Schiffmacher woont. De 83-jarige Pop was een gepensioneerde ketellapper, die werkte op de Albert Cuyp, en is door Louise nu vereeuwigd in een wassen beeld.

Groot verleden

"Dit komt wel binnen, want je realiseert je: het was een vader van elf kinderen", aldus Schiffmacher. "Je ontmoet de kleinkinderen en die man was 83 en is afgevoerd met de trein. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten."

Door een fotobijlage van Het Parool in 2010 komen de Schiffmachers achter het oorlogsverleden van hun woning. Die was tot dan toe volledig onbekend bij het stel. "Toen bleken we zo'n schandalig groot verleden te hebben, dat was echt shockerend", aldus Henk Schiffmacher. "Er zijn meer dan dertig mensen uit dat huis verdwenen."