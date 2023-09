Stakingsdreiging cabinepersoneel KLM voorlopig uit de lucht

Ook de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, de vakbond voor piloten in de burgerluchtvaart, dreigen met stakingen als KLM niet snel water bij de wijn doet.

De grote vakbonden FNV en CNV dwongen recent met een ultimatum een betere cao af voor de 15.000 man grondpersoneel van KLM, waaronder bagagesjouwers en kantoorpersoneel. Zij krijgen er gemiddeld 14 procent loon bij over een periode van twee jaar. Leden moeten nog akkoord gaan met het voorstel. Kleinere bonden, waaronder De Unie, zijn nog niet akkoord.

VNC eist voor de cabinemedewerkers van KLM een salarisverhoging van 11 procent over 2023. Vanaf volgend jaar wil de vakbond dat de lonen automatisch meestijgen met de prijzen, plus nog een beetje. Ook wil de vakbond afspreken dat medewerkers die hun baan verliezen bij reorganisaties, kunnen terugkeren als KLM weer meer mensen nodig heeft.

