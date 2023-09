Paard komt in kanaal terecht, brandweer schiet te hulp

De brandweer kreeg de melding om 16.40 uur binnen. Het dier was met rijtuig en al in het water terechtgekomen. Met meerdere voertuigen hebben de hulpdiensten het dier weer op de kant gekregen.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het paard momenteel wordt nagekeken door een dierenarts. Hoe het dier eraan toe is, is niet bekend. Het rijtuig ligt nog in het water, daarvoor is een bergingsbedrijf ingezet. Wat er precies is gebeurd, is volgens de woordvoerder nog onduidelijk.