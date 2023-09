Zaans ziekenhuis sloopt muur om nieuw MRI-apparaat naar binnen te halen

Wat doe je als je nieuwe apparatuur nodig hebt in je ziekenhuis, dat te groot blijkt om zomaar naar binnen te krijgen? Bij het Zaans Medisch Centrum bleek een nieuwe MRI-scan niet door deur of raam te passen. De oplossing kwam in de vorm van een groot gat in de muur naast de ingang.

Foto: De muur naast de ingang van het Zaans Medisch Centrum wordt doorbroken om een nieuw MRI-apparaat naar binnen te halen - Zaans Medisch Centrum

Het ziekenhuis had een tweede MRI-scan nodig om meer patiënten te kunnen helpen, maar dat ging dus niet zonder slag of stoot. Het apparaat is behoorlijk groot: het beslaat een vloeroppervlakte van 28 vierkante meter. En het ding is zwaar, liefst 42.00 kilo. Het kon dus niet door het ziekenhuis verplaatst worden. Opnieuw muur eruit Bij de bouw van het ziekenhuis zes jaar geleden werd er al rekening gehouden dat de muur op een dag eruit zou moeten, laat een woordvoerder weten. Dat is al eens gebeurd en gisteren was het dus weer zover. Een bestuurslid en een radioloog van het ziekenhuis haalden de eerste stenen weg. Op 26 september wordt de MRI geplaatst. Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Zaans Medisch Centrum voordat de muur werd doorbroken om een nieuw MRI-apparaat naar binnen te halen - Zaans Medisch Centrum

Zodra de nieuwe MRI is geplaatst wordt de oude nagekeken, het is de bedoeling dat die daarna weer zo goed als nieuw is. Met het apparaat worden met hulp van magneetvelden en radiogolven afbeeldingen van het lichaam van een patiënt gemaakt. Alle organen en weefsels zijn erop te zien. Geen dagelijkse praktijk Het eruit halen van de muur wordt zeker geen dagelijkse praktijk. De woordvoerder grinnikt op de vraag of er geen rolluik geplaatst kan worden, belt het even na en komt daarna met het antwoord: "Niet nodig, we kunnen nu weer minstens tien jaar voort!"