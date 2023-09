Duurzame uitvaarten steeds populairder: in Hilversum moet je je straks kunnen laten 'resomeren'

Eigenaar Anita van Loon van begraafplaats Bosdrift zit er al jaren op te wachten: goedkeuring van de politiek om te mogen resomeren, een nieuwe, mileubewuste vorm van 'lijkbezorging'. Wat dat precies is, zie je in bovenstaande video.

De wet lijkt er binnenkort eindelijk doorheen te komen. En dat gaat ook bij de Hilversumse begraafplaats van Van Loon voor veranderingen zorgen.

Van Loon denkt dat, met name nu veel mensen druk zijn met duurzaamheid, veel mensen in de toekomst gaan kiezen voor die nieuwe vorm. "Op dit moment zien we dat zo'n 35% kiest voor begraven en daarvan willen zeker 15-20% een natuurgraf. Het overgrote deel, 65%, kiest voor cremeren. Als het straks ook mogelijk wordt om te resomeren, gaan we een duidelijke verschuiving zien."

Weinig broeikasgassen

Want voor wie liever niet onder de grond wil liggen en toch zijn steentje bij wil dragen aan het milieu, is resomeren een duurzaam alternatief. Zo is er volgens onderzoekers geen directe uitstoot en de indirecte uitstoot die vrijkomt is een stuk lager dan bij cremeren. Ook komt er geen fijnstof vrij en kan de uitvaartkist worden hergebruikt, omdat deze niet meegaat in de machine.

Van Loon is blij dat resomeren straks mogelijk is. "Ik vind het een prachtig alternatief. Het is toch een soort groene vorm van cremeren, ze noemen het ook 'biocremeren'. Ik ben zelf erg voor verduurzaming. Met dit soort ontwikkelingen zorgen we met elkaar ook een beetje voor onze samenleving."

Wanneer de wet officieel doorgevoerd wordt, wil Van Loon een resomeerlocatie neerzetten in Hilversum. Geschat wordt dat het 'biocremeren' ongeveer net zoveel gaat kosten als 'gewoon' cremeren.