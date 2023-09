Enkhuizen maakt zich op voor harddraverij: "Het is heel veel werk voor één dag"

Voorzitter van de Draverijvereniging Mark Veen typeert de dag van morgen als één van groot belang voor de lokale gemeenschap. "Het is een beetje te vergelijken met carnaval of een kermis", aldus Veen. "Het is een dag van verbroedering. Mensen die ooit in Enkhuizen woonden, komen weer terug. Heel veel vriendschappen vinden zich hun weg hier weer. Het is meer dan alleen de harddraverij. Het is een traditie die we al meer dan honderd jaar doen."