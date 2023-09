Dijk en Waard start met versmallen Westtangent om hardrijders af te remmen

Na het fatale scooterongeluk in 2016 en de dodelijke aanrijding van de 15-jarige Ilayda drie jaar later, besloot de gemeente in te grijpen om het hardrijdende verkeer daar af te remmen. Maar een belonende groene golf, die ervoor moet zorgen dat het verkeer netjes 50 kilometer per uur blijft rijden, haalde weinig uit.

"Deze 'groene doorgang' werkt op bepaalde tijden en is afhankelijk van het aantal auto's", verklaart de gemeente. "Toch heeft deze eerder genomen maatregel niet het gewenste effect op het rijgedrag. Het zorgt voor doorstroming, maar er wordt nog steeds te hard gereden."

'Met 50 rijd je door'

Met het versmallen van de rijbanen, verwacht de gemeente wel het gewenste effect te behalen. De groene doorgang blijft ook actief. "Dit betekent dat de boodschap 'Met 50 rijd je door!', die op borden langs de weg te lezen is, van kracht blijft. Ook komen er duidelijkere markeringen."