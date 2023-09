Wéér raak: scooter 'gekatapulteerd' door auto op beruchte rotonde in Aalsmeer

Ze vertelde eerder aan NH dat ze vaak eerste hulp moet verlenen aan slachtoffers van ongelukken. "Soms valt het mee, maar vaak is het ernstiger", zei ze in april voor de camera van NH-verslaggever Celine Sulsters.

Monique legt nog maar eens uit waarom het volgens haar zo vaak misgaat. "Het is een erg onoverzichtelijke rotonde waarbij de fietsers van twee kanten kunnen komen, daarnaast is het erg moeilijk om te zien voor de autobestuurders als de fietsers willen oversteken."

Hoe het ongeluk van vandaag precies is gebeurd, is niet bekend. Volgens buurvrouw Monique reed de scooter op het fietspad, al is niet bekend in welke richting.

NH maakt eerder een tijdlijn met ongelukken die het afgelopen op de rotondes zijn gebeurd. Let op: niet alle recente ongelukken zijn al in de tijdlijn opgenomen.