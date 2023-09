Kooybrug gaat maand langer dicht en verkeer mag niet omrijden via vlotbrug 't Zand

De Kooybrug is vanaf eind oktober niet twee maar drie maanden dicht wegens werkzaamheden. Wie normaal over de rijksweg N99 van en naar Anna Paulowna en Wieringen rijdt, moet in die periode een flink stuk omrijden. Ook de vlotbrug bij 't Zand mag namelijk niet worden gebruikt om het Noordhollands kanaal over te steken richting de N9. Verkeer naar het noorden wordt omgeleid via de brug bij De Stolpen.

Er waren zorgen bij een gemeenteraadslid van de gemeente Schagen dat de brug bij 't Zand wel erg veel verkeer te verduren zou krijgen als de Kooybrug dicht zou zijn. Daarop had wethouder Hans Heddes laten weten dat de vlotbrug dicht zal gaan voor sluipverkeer. Navigatiesystemen moeten bestuurders omleiden via de brug bij De Stolpen.

Ongerust en ontevreden

Maar Gerard Schouten van de dorpsraad 't Zand heeft er weinig vertrouwen in. "Wij hebben van het begin af aan geroepen dat er verkeersregelaars moeten komen. Maar we lopen tegen een muur van onbegrip en onkunde op." Eind deze week komt de wethouder met antwoorden op de raadsvragen. "Maar ik ben heel erg ongerust en zeer ontevreden over hoe het gaat."

Aanvankelijk zou de brug twee maanden dicht zijn, van 23 oktober tot en met 22 december, maar nu blijkt dat hij nog eens een maand (tussen 8 januari en 2 februari 2024) dicht is. Alleen tijdens de kerstperiode wordt de Kooybrug even opengesteld voor verkeer. Na februari is de brug nog een aantal maanden in de nachten dicht, en eind mei is hij nog een keer volledig afgesloten. Automobilisten moeten rekening houden met minstens een halfuur vertraging.

