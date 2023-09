Van hartpatiënt naar 130 kilometer kitesurfen: "Je kunt weer supergezond terugkomen"

De broers van 'team Flint' kitesurfen vandaag de 130 kilometer lange tocht om geld op te halen voor de Hartstichting. Inmiddels staat de teller al op meer dan 3.000 euro. Een speciale tocht, omdat Jeroen zelf hartpatiënt is geweest. De band van de broers is bijzonder en sinds de operatie zijn ze onafscheidelijk. Dat de mannen deze uitdaging samen aangaan is dan ook geen verrassing.

Uitdaging

"Het toffe ervan vind ik, dat ik kan laten zien dat je als supergezond persoon weer terug kan komen. Dat je zo'n uitdaging aan kan gaan als broers is fantastisch. Het proces hiernaartoe was bijzonder, vertelt Jeroen halverwege de monsterrit aan NH.

De tocht begint in Hoek van Holland en eindigt in Den Helder. Meer dan 500 deelnemers van over de hele wereld doen mee en halen geld op voor de Hartstichting. Inmiddels is team Flint in Den Helder aangekomen na een tocht van meer dan tien uur.