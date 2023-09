Hoorn zet de Slag op de Zuiderzee in de schijnwerpers met weekend vol activiteiten

450 jaar geleden werd Hoorn bevrijd van de Spanjaarden. In oktober 1573 vond de beslissende Slag op de Zuiderzee plaats, recht voor de kust van Hoorn. Dit historische moment wordt op 14 en 15 oktober gevierd met een veelzijdig cultureel en nautisch programma. "Het was een heel belangrijke zeeslag in Nederland", vertelt Marian Vleerlaag van het Westfries Museum.

De Slag op de Zuiderzee markeert een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog, waarin Nederlanders tegen de Spanjaarden streden. De Zuiderzee speelde een cruciale rol in deze strijd, aangezien transport destijds hoofdzakelijk over het water plaatsvond. De watergeuzen kozen de zijde van Willem van Oranje, die fel tegen de Spanjaarden streed. "Daar hebben heel veel steden in West-Friesland aan meegeholpen", legt Vleerlaag uit.

Door de overwinning 450 jaar geleden, werd de weg vrijgemaakt voor het ontstaan van Nederland. Toch is de slag volgens Vleerlaag onderbelicht. "Het heeft amper in de geschiedenisboeken gestaan, terwijl als je naar Alkmaar gaat dan heb je daar jaarlijks een evenement. En het klopt wel, want de Spanjaarden kwamen ook Alkmaar niet in. Maar het échte gevecht heeft hier voor onze kust afgespeeld en hier werden ze verslagen."

De strijd werd dus uitgevochten voor de kust van Hoorn en toen brak er een tijd van vrijheid aan. "Dus dat moeten wij vieren", stelt Vleerlaag. Tijdens het weekend in oktober zijn er in de stad gratis activiteiten, waaronder een tentenkamp op het Oostereiland waar je kunt zien hoe de soldaten toen leefden.

Theatervoorstellingen, historische schepen en HoornSail

De zaterdag staat in het teken van het culturele programma. Verder zijn er in de stad kleine voorstellingen en zogenaamde 'verhalenkamers'. "Het gaat ook over de vergelijking van 'vrijheid' toen en nu. Zo is er ook een Syrische journalist die vertelt over zijn gevoel van vrijheid." Ook zijn er theatervoorstellingen over Jan Haring. De man die de vlag uit het Spaanse schip wist te bemachtigen.

Tijdens de zondag ligt de focus vooral op het havengebied met een programma gericht op scheepvaart. "Je kan gratis meevaren met verschillende boten." Waaronder de historische schepen van Centrum Varend Erfgoed Hoorn. Daarnaast is het ook mogelijk om met je eigen bootje mee te varen tijdens de eerste editie van de HoornSail. "Iedereen die mee wil varen, zowel met een historisch schip of met een 'gewoon' scheepje, kan aansluiten die middag", vertelt Vleerlaag.