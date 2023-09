Vette haren, volle blaas: badkamerloze studenten boos om gebrek aan wc's

Drie dagen naar een Dixie en in de rij voor de douche: studenten hebben het graag over voor een leuk festival, maar voor 350 studenten op Campus Uilenstede is dit voorlopig de norm. Hun badkamers worden de komende maanden in fases opgeknapt, maar van de vervangende voorzieningen die beheerder DUWO heeft geregeld worden ze niet blij.

Uilenstede-studenten balen om tekort aan (vervangende) toiletten en douches - NH Nieuws

In een hoek van de campus staan nu twee cabines met daarin twee toiletten en douches voor mannen en twee toiletten en douches voor vrouwen. Om de voorzieningen staat een hek met een slot. De sleutel moet uit een kluisje met een code worden gehaald. Bij student Daniel It Tóth zijn de werkzaamheden afgelopen maandag begonnen. "Ze klopten op de deur en nu hebben we tien dagen geen toiletten", vertelt hij aan NH. De laagbouwwoningen op Uilenstede waar het om gaat bestaan uit drie verdiepingen. Op elke verdieping is een badkamer. Alle verdiepingen worden tegelijk onder handen genomen. Bij de buren In eerste instantie waren Daniel en zijn huisgenoten niet op de hoogte van de vervangende sanitaire voorzieningen. Zij hadden namelijk geen mail gekregen en klopte direct bij de studentenhuisvester aan. Die adviseert hen in eerste instantie iets met de buren te regelen. "Dat zij de deur openlaten of dat we aankloppen iedere keer als we naar de wc moeten of willen douchen."

Foto: Zo'n vijftig studenten moeten 's nachts gebruikmaken van deze Dixie - NH Nieuws

Later ontvingen de studenten de informatiemail over de toiletcabines en hoe ze naar binnen komen. "Het is voor ons minstens vijf minuten lopen", vertelt Daniel. Hij maakt zich vooral zorgen over de nachten. "Volgens mij is er wel wat licht, maar als ik mijn mobiel vergeet zie ik de cijfers op de codekluis niet eens." Buurman Xin Taphoorn maakt zich ook zorgen over de tocht die hij door de koude regenachtige nachten moet maken om te kunnen plassen. "Bij ons is nu als alternatief één dixie gekomen. Die staat bij een van de vier eenheden hier in de straat. Je mag dus hopen dat je buiten niet in de rij hoeft te wachten 's nachts."

"De omstandigheden zijn onleefbaar" Student Marleen de Jong

Xin is inmiddels een petitie gestart. "Ik vind dat er wel wat meer comfort gegeven mag worden. We betalen nog steeds de volle huur en er worden maar weinig oplossingen gegeven om het ons wat makkelijker te maken. Ook student Marleen de Jong zette haar handtekening onder de petitie. "De campus is in rep en roer", vertelt ze aan NH. "De omstandigheden zijn onleefbaar." Marleen is nu tijdelijk bij haar zus gaan wonen. "Daar zijn wel leefomstandigheden waar ik kan bestaan", vertelt ze. "Ik heb gewoon geluk dat ik ergens kan blijven." Maar niet alle studenten hebben deze luxe. Xin kan bijvoorbeeld niet tijdelijk weer thuis gaan wonen, omdat zijn ouders te ver weg wonen.