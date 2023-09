Schade groot na plofkraak in de Anegang: "Ik hoop dat nu een keer afgelopen is hier"

Een bijna lege Anegang is een onwerkelijk gezicht. In de normaal zo drukke straat in het hart van Haarlem lopen vanochtend na de plofkraak bij juwelier Langerak alleen wat politieagenten en winkeliers rond.

Afzetlinten houden nieuwsgierigen op afstand en dat is maar goed ook, want overal ligt glas. De kracht waarmee de voorgevel van het pand rond 4.15 uur is weggeblazen, moet enorm zijn geweest. Zelfs de ruiten boven de telefoonzaak op de hoek van de Grote Houtstraat, tientallen meters verderop, zijn gesprongen.

Helikopter

De politie is na de ontploffing, die tot in de verre omtrek te horen was, met een helikopter en honden op zoek gegaan naar verdachten. Bij de zoektocht zijn twee mannen op een scooter aangehouden. Het is niet bekend of zij iets hebben buitgemaakt. Hun betrokkenheid bij de plofkraak wordt onderzocht.

Koffie

Een kop koffie biedt de eigenaar van de getroffen winkel letterlijk troost. De man zegt dat hij liever niet reageert op hetgeen hem is overkomen. Eerst maar eens de schade opnemen. Ook andere middenstanders bestuderen de averij. De Portugese delicatessenzaak naast Langerak heeft glasschade. Net als de meeste andere winkels in de directe omgeving blijft deze winkel voorlopig even dicht.

Vakantie

Schuin tegenover de juwelier veegt medewerker Kick van Horlogeshop Bering Time de glasscherven bij elkaar. Het zijn de resten van een ruit van een buurman die zijn kant zijn opgeblazen. Zelf heeft Bering nauwelijks schade en zou dus open kunnen. "We hadden er na twee weken vakantie ook weer echt zin in", zegt Kick, die liever niet zijn volledige naam noemt. "Maar de afzetlinten houden de klandizie op afstand. Dan kunnen we net zo goed nog even dicht blijven.''

Horlogeroof

Kick beleeft een déjà vu. Een paar maanden geleden nog maar was Bering doelwit van een horlogeroof. "Vreselijk", zegt hij. Toen hij vanochtend werd gewekt door het geluid van een pushmelding op zijn telefoon en tegelijkertijd een helikopter boven de stad hoorde cirkelen, dacht hij terug aan die keer. Kick: ''Als snel bleek dat het nu gelukkig niet bij ons was. Al vind ik het vreselijk voor mijn collega aan de overkant, hoor.''

Hij reageert opgelucht als hij hoort dat er twee verdachten zijn aangehouden. "Dat is fijn. Na de roof bij ons zijn ook mensen opgepakt. Met dank aan de camera's in de straat. Het hangt er hier vol mee. Ik hoop dat het nu een keer afgelopen is hier.''