Hoe kun je makkelijk verduurzamen? Lokale energiecoöperaties geven tips

Het kwik daalt langzaam en binnenkort moeten we er dus echt aan geloven: de kachel moet weer aan. Met het naderend eind van het prijsplafond en de stijging van energiebelasting, kan de rekening straks flink tegenvallen. De hele provincie slaat dus weer aan het verduurzamen, merken lokale energiecoöperaties. "Mensen weten niet altijd hoe ze kunnen verduurzamen, de vraag naar informatie is groot."

Het verduurzamen van je woning, door bijvoorbeeld te isoleren of radiatorfolie aan te brengen, is met de stijgende prijzen geen overbodige luxe. Kleine ingrepen kunnen al veel geld besparen: "Van de meeste bespaarmaatregelen, zie je al direct resultaat op je energierekening", vertelt Simon Klaasen van de Hilversums Energie Transitie.

De vraag naar verduurzaming is de afgelopen jaren flink toegenomen. Door het stijgen van de prijzen, maar ook omdat mensen het klimaat een handje willen helpen. Daarnaast hebben mensen gezien dat de vaste lagere prijzen van een aantal jaar geleden niet vanzelfsprekend zijn. "De huidige tarieven blijven onzeker, er hoeft maar iets geks in de wereld te gebeuren of de prijzen schieten de lucht in."