Chaos compleet bij Ajax, zowel in bestuur als op het veld crisis

Na de dramatische wedstrijd van afgelopen zondag tegen FC Twente wordt het woord crisis niet meer gefluisterd, maar van de daken geschreeuwd. Ajax staat op plek twaalf en beleeft de slechtste seizoenstart in bijna zestig jaar. Dat het ook in de bestuurskamer rommelt, maakt de chaos bij de club compleet. "Dit geklungel zie je nergens."

Zo werd Mislintat openlijk bekritiseerd door Steijn na weer een matige wedstrijd. Ook kwam gisteren naar buiten dat de technisch directeur een speler kocht via een zakenrelatie die aandelen bezit in een privébedrijf van Mislintat. Ajax doet op dit moment onderzoek en zegt niet op de hoogte te zijn van een aandeelhouderschap.

Al maanden is er dus geen algemeen directeur bij Ajax. Dat betekent dat er niemand is die de samenwerking tussen technisch directeur Sven Mislintat en trainer Maurice Steijn kan controleren. Terwijl dat niet altijd een gelukkig huwelijk blijkt.

"Eigenlijk kun je dit de spelers niet kwalijk nemen", vertelt financieel journalist Erik Rezelman. "Het klopt niet in alle lagen van het bedrijf. Te beginnen bij de belangrijkste man: er is al maanden geen algemeen directeur. Ze hebben Alex Kroes van AZ aangenomen en toen kwamen ze er later achter dat hij volgend jaar pas kan beginnen vanwege het concurrentiebeding van AZ. Dat wisten ze niet, dat is echt amateuristisch."

In de afwezigheid van een algemeen directeur neemt RvC-lid Jan van Halst tijdelijk de rol van directeur op zich. Volgens Rezelman is dit onbegrijpelijk: "Je ziet haast geen beursgenoteerd bedrijf waar iemand uit de Raad van Commissarissen tijdelijk directeur wordt. Daarna moet hij weer terug naar zijn oude functie en zichzelf controleren. Dat kan niet", vertelt hij.

Ook Jan Driessen, oud-directeur Communicatie van oud-hoofdsponsor Aegon, is verbaasd. "Een tijdelijke bestuurlijke waarneming door een lid van de RvC is bij Ajax formeel niet mogelijk en dus onwenselijk. Het vertroebelt de verhouding tussen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur en verdient derhalve niet de schoonheidsprijs. De RvC had zichzelf veel ellende en kritiek bespaard als ze de koninklijke weg hadden bewandeld en snel een externe (interim) hadden geïnstalleerd", vertelt Driessen.

Geen vertrouwen

Rezelman laat zien dat de beurskoers van Ajax op dit moment op het laagste punt in vijf jaar staat. "Het bedrijf is gehalveerd. Dat betekent dat het vertrouwen weg is. Dat zie je alleen bij bedrijven die slecht georganiseerd zijn en waar weinig verwachting voor de toekomst is", zegt Rezelman. "Op zich merken de fans van die beursdaling op dit moment niets. Ajax blijft mateloos populair. Er wachten nog steeds 30.000 man op een seizoenskaart en bijna elke wedstrijd is uitverkocht. "