Miljoenen extra voor verbindende spoortunnel tussen Heerhugowaard en Langedijk

De kosten voor de spoortunnel op de Zuidtangent vallen hoger uit dan verwacht. Het verbinden van Heerhugowaard en Langedijk kost 8,7 miljoen euro meer dan eerder is begroot. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het extra budget. "Het gaat om een hoop geld en doet financieel ook wel pijn", reageerde Perry Stet (D66) tijdens de Dijk en Waardse raadsvergadering gisteravond.

Het stationsgebied of ‘het Stationskwartier’ van Heerhugowaard gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Niet alleen worden honderden huizen gebouwd, ook wordt het treinstation vernieuwd en bouwt de gemeente er een spoortunnel bij. Het doel: de Zuidtangent veiliger te maken, en een betere verbinding tussen de gefuseerde gemeenten Langedijk en Heerhugowaard.

Maar door een tegenvallende aanbesteding valt dat plan een stuk duurder uit dan eerder werd begroot: geen 38,1 miljoen, maar 46,8 miljoen euro, schrijft mediapartner Dijk en Waard Centraal. Aan de raad werd daarom door het college voorgesteld extra budget beschikbaar te stellen.

Geen zekerheden

Wethouder Nils Langedijk kon tijdens de vergadering geen zekerheden geven rond het krediet, maar benadrukte de noodzaak van de ondertunneling.

Fractievoorzitter Carmen Bosscher (BVNL) noemde het 'de weggeefshow 3.0'. Zij vreest dat het project nog duurder zal uitvallen. "Dit onderwerp had debatten moeten opleveren. Het is een van de grootste opgaven, maar we doen alsof het niet anders kan. Ook wordt gesproken over een mogelijke subsidie van de Europese Unie, maar er is geen aanwijzing voor een toekenning."