Amstelveense slechthorenden willen weer meedoen: "Ik spreek niemand meer"

De vrouwen voelen zich vaak niet gehoord in het feit dat ze nauwelijks horen wat er wordt gezegd en dus niet kunnen meepraten. Marijke begrijpt het wel dat mensen zich daar niet zo bewust van zijn. "Rolstoelers zie je, blinden zie je, maar slechthorendheid is onzichtbaar."

Als Jolanda het gesprek met haar aangaat, besluit ze uit haar comfort zone te stappen en te vertellen dat ze nauwelijks kan volgen wat er in de groep wordt gezegd. "Ik schrok van het leed waar ik me totaal niet bewust van was. Ik schrok me ook dood van mezelf, want ik ben een mens dat graag met mijn hand voor mijn mond praat." Dat maakt het voor slechthorenden nog moeilijker om het te volgen.

In eerste instantie probeerden de slechthorende vrouwen gewoon mee te komen in de groep, maar oprichtster Jolanda Peper merkte al gauw dat ze afhaakten. "Ik kwam er toch altijd een beetje met gemengde gevoelens naartoe. Aan de ene kant vind ik het leuk om in de groep te zijn, maar ik weet ook dat ik weer de helft niet versta. Je wilt het dan een beetje camoufleren, maar dat houd je niet vol", herinnert Ans zich.

Het resultaat is dat de vrouwen sociale situaties vermijden. "Ik ga niet graag naar feestjes of gezellige bijeenkomsten. Dat is echt niet te doen", vertelt Marijke. Cock herkent dat: "Ik mis mijn vrienden, vriendinnen en familie. Ik spreek niemand meer", vertelt ze met tranen in haar ogen.

"De groep is heel bepalend of mensen met gehoorproblematiek in de groep kunnen meedoen of niet. Als je te enthousiast bent en je trommelt op tafel of je zet je koffiekopje te hard neer of gaat gillen: hallo!, dan verstoor je het hele proces. Het vereist zoveel discipline", vertelt Jolanda over hun eerste ervaringen.

De groep besluit zich gezamenlijk in te zetten, zodat Marijke, Ans en Cock ook mee kunnen doen. Met subsidie van de Rabobank kopen ze speciale apparatuur die het geluid via een koptelefoon versterkt. Daar wordt nu hard mee geoefend.

In 2021 waren er in Nederland 806.500 mensen met de diagnose slechthorendheid bekend bij de huisarts: 423.000 mannen en 383.500 vrouwen (48,5 per 1.000 mannen en 43,5 per 1.000 vrouwen).

Ans en Marijke hebben veel baat bij de nieuwe apparaatuur, maar voor Cock blijkt het helaas nog niet dé oplossing. Door haar overgevoeligheid voor geluid, moet het écht heel stil zijn als al het geluid in haar oor ook nog eens wordt versterkt. Dat is in een wat grotere groep nauwelijks te doen, maar de buurtclub blijft nadenken over manieren om haar toch bij activiteiten te betrekken.

Weinig buurthuizen of gemeentelijke voorzieningen zijn op dit moment namelijk uitgerust met hulpmiddelen voor slechthorenden. "Als ik de gemeente iets wil vragen, is dat een crime. Ze hebben geen verstand van apparaten en slechthorendheid", weet Cock.

"Mijn droom is echt dat we er in de toekomst allemaal meer van weten en dat we allemaal zo'n apparaatje in de kast hebben"

Ze hoopt uiteindelijk ook landelijk meer begrip te kweken voor de obstakels waar slechthorenden tegenaan lopen. "Mijn droom is echt dat we er in de toekomst allemaal meer van weten en dat we allemaal zo'n apparaatje in de kast hebben en ook de groepsregels aanpassen aan slechthorenden."

Jolanda is op onderzoek uitgegaan: "Het blijkt dat er weinig voorzieningen zijn, dat het niet altijd bekend is of ze er zijn en waar ze zijn. Het blijkt ook dat mensen die er mee moeten werken niet altijd alert zijn op of mensen slechthorend zijn."

Reactie gemeente

Gemeente Amstelveen laat NH desgevraagd weten aan de slag te zijn gegaan met het onderwerp slechthorendheid toen Jolanda bij hen aanklopte. "De gemeente ziet dit als een belangrijk onderwerp, onder meer omdat slechthorendheid tot eenzaamheid kan leiden", aldus een woordvoerder.

Er staat een informatiebijeenkomst gepland voor medewerkers van de gemeente, welzijnsorganisatie Participe en de wijkcentra. Naar aanleiding daarvan wil de gemeente besluiten of er hulpmiddelen komen voor gesprekken aan de balie in het raadhuis en in wijkcentra. "De problematiek is heel divers – er wordt eerst geïnventariseerd welke hulpmiddelen nodig zijn én eenvoudig zijn in gebruik, om te voorkomen dat hulpmiddelen in de kast blijven liggen."

Daarnaast is er aandacht voor akoestiek in gemeentelijk vastgoed. "Bij renovatie of nieuwbouw kan er rekening mee gehouden worden door het gebruik van bepaalde materialen." Ook bij de herinrichting van de publiekshal in het raadhuis is hier rekening mee gehouden.