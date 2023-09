Politieman Oscar worstelt met trauma's na doodbedreigingen, de Schoorlse natuur helpt hem herstellen

Over de aanleiding voor zijn PTSS kan de Noord-Hollander nog moeilijk praten: "Ik ben betrokken geweest bij een heel heftig incident waarna ik zwaar bedreigd werd; ik was mijn leven niet zeker. Weet je, ik heb echt wel veel heftige zaken meegemaakt waar ik eigenlijk nooit slecht van geslapen heb, maar toen werd het persoonlijk. Dat doet echt wat met je."

Een klein groepje mensen snoeit en zaagt. Het is een winderige dinsdagochtend in de duinen van Schoorl. Het ruiterpad langs de Dr. van Steijnweg wordt vrijgemaakt van laaghangende takken. Het vijftal gaat ongestoord z'n gang: er wordt gepraat, gelachen, maar vooral gewerkt.

Heftige ongelukken, geweld of ernstige bedreigingen: voor politiemensen is dit regelmatig onderdeel van hun werk. Maar soms wordt het ook hen teveel en komen ze ziek thuis te zitten met bijvoorbeeld PTSS, sinds 2013 erkend als beroepsziekte bij de politie. Ze kunnen onder meer terecht bij Stichting Politie Veteraan , die lotgenoten begeleidt.

Oscar durft in die tijd niet meer naar buiten en verandert in een kluizenaar. "Ik ben toen fanatiek gaan roeien", vertelt hij. "En nu is het onderhouden en snoeien van het bos mijn uitlaatklep."

Samen met de andere begeleiders Nico en Patricia is Johnny met de stichting begin juli in de Schoorlse Duinen neergestreken.

"Die hulp loopt intern bij de politie via Team Vitaal en wij bieden in samenwerking met Staatsbosbeheer in Schoorl, Zeewolde, Ballo en Apeldoorn een project in de natuur. Wetenschappelijk is aangetoond dat herstel in de natuur het beste gaat, dat het rustgevend werkt. We worden inmiddels gesteund door ARQ Centrum'45, het landelijke expertisecentrum voor psychotraumaklachten."

"We vinden het als stichting heel erg belangrijk dat collega's die een mentale blessure hebben opgelopen door politiewerk geholpen worden in hun herstel", vertelt coördinator Johnny Hagenaar (54) uit Schagen.

"Lekker bezig zijn met je handen en als de energie er niet is, gaan we wandelen en praten met elkaar"

Terug naar het ruiterpad. Want daar schiet het al aardig op. Na een klein uurtje is het werk gedaan en gaat de groep naar het strand. "Even uitwaaien en wat drinken."

Een interview met Paula zit er daarom nu niet in. "Ons project biedt ook die ruimte: de ene keer is het vooral lekker bezig met je handen en andere dagen, als de energie er niet is, gaan we wandelen en praten we met elkaar. Niks moet, alles mag."

"We werken met mensen van wie sommigen zeer zware PTSS hebben. Het is elke dinsdagochtend afwachten hoe deelnemers in hun vel zitten." En dat blijkt ook deze ochtend: Paula heeft het moeilijk. "We geven haar de ruimte en collega Patricia ontfermt zich over haar."

Vandaag zijn alleen deelnemers Oscar en Paula* aanwezig in de duinen. "In totaal doen nu vier deelnemers - zo noemen we ze - mee aan ons project; twee zijn met vakantie", legt Johnny uit. "We houden het bewust kleinschalig om iedereen alle aandacht te kunnen geven. Maar we hopen het met nog een ochtend uit te gaan breiden."

Net als de rest geniet Oscar duidelijk van de ochtend in de duinen en op het strand. "Dit is een van de plekken waar ik me veilig voel. Schoorl kende ik al goed. Ik kwam hier vaak toen ik jong was. En deze ochtenden? Ja, dat is iets waar ik elke week naartoe leef."

Het doel van de stichting is om mensen weer te laten re-integreren. "In dat traject zijn wij slechts een klein radertje van het geheel. Als wij kunnen helpen dat ze weer contact kunnen maken met mensen, dat ze weer normale gesprekken kunnen voeren, dan zijn wij superblij."

"Dit is mijn uitlaatklep; een ontlading van alle spanning die ik in me heb zitten. Dat helpt ook in mijn herstel. Hoe dat zit is misschien lastig uit te leggen aan iemand die geen PTSS heeft. Maar het is gewoon je hoofd uit op een bepaalde manier."

En dan valt Oscar hem iets op. "Ik heb hier veel minder last van die waakzaamheid. Normaal kijk ik steeds om me heen. Ik ben nu met jou in gesprek en ik heb volgens mij nog niet een keer om me heen zitten kijken. Je bent hier met de collega's, dus het is voor mij een veilige haven. Het geeft me heel veel en ook weer een beetje hoop dat het goed komt."