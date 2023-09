Ruiten aan diggelen na explosie op kapperszaak Amsterdam Nieuw-West

Bij een explosie bij een kapperszaak in Amsterdam Nieuw-West is afgelopen nacht veel schade ontstaan.

De explosie gebeurde rond 3.00 uur vannacht. Meerdere ruiten van de zaak liggen aan diggelen en ook een aantal letters op de gevel zitten los. Hoe groot de schade binnen is, is nog onduidelijk.

Specialisten van de politie onderzoeken het incident. De omgeving van de zaak is afgezet.

Elfde in week tijd

De explosie is alweer de elfde in een week tijd in de stad. Op 14 september werd er twee keer in één dag een brandbom gegooid naar dezelfde woning aan de Charlotte Brontéstraat in Zuidoost. Op 15 september vonden er in de avond drie explosies plaats: op de Eef Kamerbeekstraat, het Vijgepeerpad en de Galjootstraat.

Zaterdag ging er een explosief af aan de Egoli in Zuidoost, zondag raakte een portiek beschadigd door een explosie aan de Henri Dunantstraat in Nieuw-West.

Afgelopen ging er tot drie keer toe een explosief af. Rond 4.45 uur was een portiek aan de Haspelsstraat in Slotermeer doelwit. 's Avonds was het binnen een uur tijd twee keer raak. Dit keer bij een woning aan de 's-Gravendijkdreef in Zuidoost en bij een woning aan de Herensingel in Weesp.