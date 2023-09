Fietser raakt bekneld onder taxibusje na aanrijding in Amsterdam

Op de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam is rond 18.30 een fietser door een automobilist aangereden. De fietser belandde onder de auto en raakte bekneld. "Het slachtoffer is aanspreekbaar en wordt op dit moment in de ambulance onderzocht en daarna naar het ziekenhuis overgedragen", laat een woordvoerder van de politie weten.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De automobilist van de taxibus raakte niet gewond. De woordvoerder laat weten dat de verkeersongevallendienst ter plaatse is en dat de weg op dit moment niet toegankelijk is voor verkeer.

Het is onduidelijk hoe lang dit zal duren. "We vragen aan mensen die iets van het ongeluk hebben gezien, of camerabeelden hebben, deze te delen met de politie."

Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen, deze landde op de Dam.