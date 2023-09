Storm blaast dak van dierenasiel: "Eén klap en daar gingen de platen"

Flinke stormschade voor dierentehuis 't Schuthok in Den Helder. Door de harde wind is vanmiddag de complete overkapping van het buitenverblijf weggeblazen. "De stalen balken hingen verderop in de bomen", vertelt Marjan Groof van 't Schuthok. Omdat het gevaar dreigde dat de overkapping op de rijksweg N250 terecht zou komen, belde ze meteen de brandweer. "Heel blij met de mannen."

Foto: stormschade schuthok den helder - Schuthok Den Helder

"We stonden rond vier uur even buiten toen we een enorme klap hoorden", vertelt Marjan Grooff van dierentehuis 't Schuthok. "Een collega zag plotseling het dak van de kennels de lucht in gaan. Dat zijn stalen balken met golfplaten. Dat was wel even schrikken. Gelukkig waren de honden allemaal binnen vanwege de storm." Tuinman De schade is groot. Behalve de overkapping zijn meerdere lichtkoepels van onder meer de quarantaineruimtes kapot en er liggen brokstukken van de overkapping op de hondenvelden. Grooff: "Die zijn even niet bruikbaar, maar moet je nagaan, onze tuinman stond vijf minuten ervoor nog op het hondenveld."

Foto: stormschade schuthok den helder - Schuthok Den Helder