Zaanse en Oekraïense vrouwen trots op Prinsjesdagjurk van Zaans Kamerlid: "Ze was prachtig"

Maryana Mostova en Astrid Schouten zijn maar wat trots vandaag op hun gemaakte Prinsjesdagoutfit voor het Zaanse Tweede Kamerlid Songul Mutluer. Samen met andere vrouwen hebben ze twee maanden hard gewerkt aan een jurk, een hoofdaccessoire en een tas. De outfit wordt geveild om geld op te halen voor een Oekraïense weekendschool in Nederland, zodat Oekraïense kinderen kunnen leren over hun eigen cultuur.

Foto: De makers van de jurk en Tweede Kamerlid Songul Mutluer - Songul Mutluer

Tijdens Prinsjesdag komen alle Kamerleden natuurlijk piekfijn voor de dag en Mutluer kon niet achterblijven. Een tijd geleden al werd ze gevraagd of ze de jurk wilde dragen om bij te dragen aan het goede doel. Twee weken geleden werd de outfit gepresenteerd in Wormerveer. Tekst loopt door onder de reportage.

Tweede Kamerlid Songül Mutluer is tevreden met het eindresultaat - NH Nieuws

Vandaag waren de vrouwen in Den Haag om Mutluer in de jurk te zien. Ze kregen een rondleiding door de Tweede Kamer en spraken nog even met het Kamerlid. “Ze was prachtig”, zegt een blije Astrid Schouten. Ze maakte een fascinator, een accessoire voor op het hoofd. "Ik voelde me echt een VIP. Je komt op plekken waar je nooit komt en waarschijnlijk ook nooit meer zal komen."

"Ik ben haar heel dankbaar dat ze de jurk wilde dragen", zegt Maryana Mostova, zelf coupeuse. Ze komt uit Oekraïne en woont sinds 2001 in Nederland. Het was een behoorlijke klus om het goed naar wens te maken. "Zij is degene die het moet dragen, ze moet zich er goed in voelen. Dat was het belangrijkste." Tekst loopt door onder de video.

Tweede Kamerlid Songul Mutluer in speciale Oekraïnejurk - Bogdana Postrygan

Nu de jurk door iedereen is gezien kan hij geveild worden. Alle uren die erin hebben gezeten waren vrijwillig en de materialen zijn gesponsord, dus al het opgehaalde geld gaat naar het initiatief om een Oekraïense weekendschool op te richten. De Oekraïners hopen dat er een dag komt waarop je terug kunnen keren naar hun eigen land. Daarom vinden ze het belangrijk dat de kinderen ook onderwijs krijgen in hun eigen taal en meer leren over hun cultuur. De veiling is te vinden via deze link.